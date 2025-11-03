TőzsdeDEX+
A(z) élő AU79 ár ma 0.02289842 USD. Kövesd nyomon a(z) AU79 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AU79 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AU79

AU79 árinformációk

Mi a(z) AU79

AU79 hivatalos webhely

AU79 tokenomikai adatai

AU79 árelőrejelzés

AU79 Ár (AU79)

1 AU79-USD élő ár:

$0.02289842
+10.20%1D
+10.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
AU79 (AU79) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:14 (UTC+8)

AU79 (AU79) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02053232
$ 0.02053232$ 0.02053232
24h alacsony
$ 0.0247767
$ 0.0247767$ 0.0247767
24h magas

$ 0.02053232
$ 0.02053232$ 0.02053232

$ 0.0247767
$ 0.0247767$ 0.0247767

$ 0.03850425
$ 0.03850425$ 0.03850425

$ 0.00608277
$ 0.00608277$ 0.00608277

+0.51%

+10.25%

-1.09%

-1.09%

AU79 (AU79) valós idejű ár: $0.02289842. Az elmúlt 24 órában, a(z)AU79 legalacsonyabb ára $ 0.02053232, legmagasabb ára pedig $ 0.0247767 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AU79 valaha volt legmagasabb ára $ 0.03850425, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00608277 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AU79 változása a következő volt: +0.51% az elmúlt órában, +10.25% az elmúlt 24 órában, és -1.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AU79 (AU79) piaci információk

$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M

--
----

$ 22.90M
$ 22.90M$ 22.90M

999.87M
999.87M 999.87M

999,871,241.5277224
999,871,241.5277224 999,871,241.5277224

A(z) AU79 jelenlegi piaci plafonja $ 22.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AU79 keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999871241.5277224. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.90M.

AU79 (AU79) árelőzmények USD

A(z) AU79USD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00212907.
A(z) AU79 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0057927896.
A(z) AU79 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0049840700.
A(z) AU79 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.015094318732026324.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00212907+10.25%
30 nap$ -0.0057927896-25.29%
60 nap$ -0.0049840700-21.76%
90 nap$ +0.015094318732026324+193.42%

Mi a(z) AU79 (AU79)

AU79 = Symbolism + Story. There are 118 elements on the periodic table. Gold is number 79 — the most culturally powerful number in human history. But $AU79 isn't just chemistry, It's alchemical storytelling. A symbol every king, banker, and prepper has trusted for 5,000 years, Now re-coded for the digital age.

This isn't just a meme coin but It's a closed-loop narrative weapon engineered for belief.

Its Utility is store of Value and aim is to Flip the Gold Market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

AU79 (AU79) Erőforrás

Hivatalos webhely

AU79 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AU79 (AU79) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AU79 (AU79) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AU79 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AU79 árelőrejelzését most!

AU79 helyi valutákra

AU79 (AU79) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AU79 (AU79) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AU79 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AU79 (AU79)

Mennyit ér ma a(z) AU79 (AU79)?
A(z) élő AU79 ár a(z) USD esetében 0.02289842 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AU79 ára a(z) USD esetében?
A(z) AU79 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02289842. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AU79 piaci plafonja?
A(z) AU79 piaci plafonja $ 22.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AU79 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AU79 keringésben lévő tokenszáma 999.87M USD.
Mi volt a(z) AU79 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AU79 mindenkori legmagasabb ára 0.03850425 USD.
Mi volt a(z) AU79 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AU79 mindenkori legalacsonyabb ára 0.00608277 USD.
Mekkora a(z) AU79 kereskedési volumene?
A(z) AU79 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AU79 ára emelkedni fog idén?
A(z) AU79 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AU79 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:40:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

