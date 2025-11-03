AU79 (AU79) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.02053232 24h alacsony $ 0.0247767 24h magas 24h alacsony $ 0.02053232 24h magas $ 0.0247767 Minden idők csúcspontja $ 0.03850425 Legalacsonyabb ár $ 0.00608277 Árváltozás (1H) +0.51% Árváltozás (1D) +10.25% Árváltozás (7D) -1.09%

AU79 (AU79) valós idejű ár: $0.02289842. Az elmúlt 24 órában, a(z)AU79 legalacsonyabb ára $ 0.02053232, legmagasabb ára pedig $ 0.0247767 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AU79 valaha volt legmagasabb ára $ 0.03850425, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00608277 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AU79 változása a következő volt: +0.51% az elmúlt órában, +10.25% az elmúlt 24 órában, és -1.09% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AU79 (AU79) piaci információk

Piaci érték $ 22.90M Volumen (24H) ---- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 22.90M Forgalomban lévő készlet 999.87M Teljes tokenszám 999,871,241.5277224

A(z) AU79 jelenlegi piaci plafonja $ 22.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AU79 keringésben lévő tokenszáma 999.87M, és a teljes tokenszám 999871241.5277224. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 22.90M.