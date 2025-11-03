TőzsdeDEX+
A(z) élő Atua AI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) TUA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TUA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TUA

TUA árinformációk

Mi a(z) TUA

TUA fehér könyv

TUA hivatalos webhely

TUA tokenomikai adatai

TUA árelőrejelzés

Atua AI Ár (TUA)

1 TUA-USD élő ár:

-4.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Atua AI (TUA) Élő árdiagram
Atua AI (TUA) árinformáció (USD)

Atua AI (TUA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUA valaha volt legmagasabb ára $ 0.001502, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUA változása a következő volt: -0.56% az elmúlt órában, -4.79% az elmúlt 24 órában, és -10.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

A(z) Atua AI jelenlegi piaci plafonja $ 52.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TUA keringésben lévő tokenszáma 5.00B, és a teljes tokenszám 5000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.93K.

Atua AI (TUA) árelőzmények USD

A(z) Atua AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Atua AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Atua AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Atua AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

Mi a(z) Atua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Atua AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Atua AI (TUA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Atua AI (TUA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Atua AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Atua AI árelőrejelzését most!

Atua AI (TUA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Atua AI (TUA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TUA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Atua AI (TUA)

Mennyit ér ma a(z) Atua AI (TUA)?
A(z) élő TUA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TUA ára a(z) USD esetében?
A(z) TUA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Atua AI piaci plafonja?
A(z) TUA piaci plafonja $ 52.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TUA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TUA keringésben lévő tokenszáma 5.00B USD.
Mi volt a(z) TUA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TUA mindenkori legmagasabb ára 0.001502 USD.
Mi volt a(z) TUA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TUA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) TUA kereskedési volumene?
A(z) TUA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TUA ára emelkedni fog idén?
A(z) TUA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TUA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

