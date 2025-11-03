Atua AI (TUA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.001502$ 0.001502 $ 0.001502 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.56% Árváltozás (1D) -4.79% Árváltozás (7D) -10.83% Árváltozás (7D) -10.83%

Atua AI (TUA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)TUA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TUA valaha volt legmagasabb ára $ 0.001502, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TUA változása a következő volt: -0.56% az elmúlt órában, -4.79% az elmúlt 24 órában, és -10.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Atua AI (TUA) piaci információk

Piaci érték $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 52.93K$ 52.93K $ 52.93K Forgalomban lévő készlet 5.00B 5.00B 5.00B Teljes tokenszám 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

A(z) Atua AI jelenlegi piaci plafonja $ 52.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TUA keringésben lévő tokenszáma 5.00B, és a teljes tokenszám 5000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 52.93K.