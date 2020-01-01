ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatai
ATS COIN (ATSCOIN) tokennel kapcsolatos információk
ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers,
retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players.
ATS COIN (ATSCOIN) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ATS COIN (ATSCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATSCOIN tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező ATSCOIN token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) ATSCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATSCOIN token élő árfolyamát!
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.