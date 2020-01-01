ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ATS COIN (ATSCOIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ATS COIN (ATSCOIN) tokennel kapcsolatos információk ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Hivatalos webhely: https://atscoin.io/ Fehér könyv: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Vásárolj most ATSCOIN tokent!

ATS COIN (ATSCOIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ATS COIN (ATSCOIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 381.93K $ 381.93K $ 381.93K Teljes tokenszám: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 381.93K $ 381.93K $ 381.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Minden idők mélypontja: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Jelenlegi ár: $ 0.00181873 $ 0.00181873 $ 0.00181873 További tudnivalók a(z) ATS COIN (ATSCOIN) áráról

ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ATS COIN (ATSCOIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATSCOIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATSCOIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATSCOIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATSCOIN token élő árfolyamát!

ATSCOIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ATSCOIN kapcsán? ATSCOIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ATSCOIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

