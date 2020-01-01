Atlas USV (USV) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Atlas USV (USV) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Atlas USV (USV) tokennel kapcsolatos információk Atlas is building a DeFi base layer that turns the 2-dimensional (3, 3) game theory notation for a maximum positive outcome between participants into a 3-dimensional play, where in addition to users, the protocol itself also generates value for its users and the rest of the ecosystem. USV (Universal Store of Value) is the base layer token of Atlas. Unlike many other tokens in the DeFi ecosystem, USV is backed by the Atlas treasury, giving it an intrinsic, rising value also known as ""the book value"". Atlas USV's Treasury is made of 5 components: Stables, USV Liquidity, Passive Growth Tokens, Partner Tokens, and Other Atlas Layers. (1) Stables such as DAI and Frax are required to mint USV. (2) USV Liquidity Pool Tokens are offered through barter contracts and owned by the treasury. (3) The Passive Growth portfolio of tokens is managed by an engine that optimizes the portfolio's formula using a modified version of Markowitz's Optimal Portfolio Theory (Harry Markowitz, ""Portfolio Selection"" The Journal of Finance, 1952). This feature is coming soon. (4) Atlas USV is built to be the default backbone currency for DeFi. As such, Atlas expects major partnerships with other protocols that will benefit the treasury. (5) The Atlas Project will continue to release more layers with additional, distinct utilities and tokens that build on Atlas USV. The treasury will accumulate these tokens and capture value from these additional layers. Hivatalos webhely: https://www.atlasusv.com Fehér könyv: https://docs.atlasusv.com/introduction/ Vásárolj most USV tokent!

Atlas USV (USV) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Atlas USV (USV) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 600.70K $ 600.70K $ 600.70K Teljes tokenszám: $ 284.50K $ 284.50K $ 284.50K Keringésben lévő tokenszám: $ 105.48K $ 105.48K $ 105.48K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Minden idők csúcspontja: $ 1,138.47 $ 1,138.47 $ 1,138.47 Minden idők mélypontja: $ 0.622937 $ 0.622937 $ 0.622937 Jelenlegi ár: $ 5.69 $ 5.69 $ 5.69 További tudnivalók a(z) Atlas USV (USV) áráról

Atlas USV (USV) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Atlas USV (USV) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USV tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USV token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USV tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USV token élő árfolyamát!

USV árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USV kapcsán? USV-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USV tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

