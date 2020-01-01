ATHCAT (ATHCAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ATHCAT (ATHCAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ATHCAT (ATHCAT) tokennel kapcsolatos információk ATH CAT is a meme token that’s more than just a laugh—it’s a community-powered rocket ride to the moon! Built on the Solana blockchain, ATH CAT combines the fun of meme culture with real crypto momentum. With our motto, “ATH CAT lives in the green candle, and everything pumps,” we’re here to spread joy, hype, and a whole lot of green. Join the meme revolution and watch as ATH CAT makes its way to new heights, one green candle at a time. Get in on the fun and let’s pump together! Hivatalos webhely: https://athcat.com/ Vásárolj most ATHCAT tokent!

ATHCAT (ATHCAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ATHCAT (ATHCAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.21K Teljes tokenszám: $ 999.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.21K Minden idők csúcspontja: $ 0.00156977 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

ATHCAT (ATHCAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ATHCAT (ATHCAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ATHCAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ATHCAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ATHCAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ATHCAT token élő árfolyamát!

ATHCAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ATHCAT kapcsán? ATHCAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ATHCAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

