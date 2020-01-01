Asymmetry Finance (ASF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Asymmetry Finance (ASF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Asymmetry Finance (ASF) tokennel kapcsolatos információk Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Hivatalos webhely: https://www.asymmetry.finance/ Vásárolj most ASF tokent!

Asymmetry Finance (ASF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Asymmetry Finance (ASF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Teljes tokenszám: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.46M $ 11.46M $ 11.46M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 45.36M $ 45.36M $ 45.36M Minden idők csúcspontja: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Minden idők mélypontja: $ 0.180396 $ 0.180396 $ 0.180396 Jelenlegi ár: $ 0.889665 $ 0.889665 $ 0.889665 További tudnivalók a(z) Asymmetry Finance (ASF) áráról

Asymmetry Finance (ASF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Asymmetry Finance (ASF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASF token élő árfolyamát!

ASF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASF kapcsán? ASF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

