aSUGAR (ASUGAR) tokennel kapcsolatos információk Jiko is a DeFi yield optimizer gamified as a PvP idle card game. Users stake in single-sided pools to earn yield while powering up their cards—whose stats scale with token and NFT prices. By integrating liquid staking, CDPs (collateralized debt positions), and gamification, Jiko transforms passive financial activities into a dynamic player-versus-player (PvP) experience. Built natively on Berachain, it introduces a new era where financial acumen and PvP strategy work hand-in-hand. Hivatalos webhely: https://app.beraji.com

aSUGAR (ASUGAR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) aSUGAR (ASUGAR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 235.49K $ 235.49K $ 235.49K Teljes tokenszám: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.82M $ 3.82M $ 3.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 235.49K $ 235.49K $ 235.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.099079 $ 0.099079 $ 0.099079 Minden idők mélypontja: $ 0.061679 $ 0.061679 $ 0.061679 Jelenlegi ár: $ 0.061702 $ 0.061702 $ 0.061702 További tudnivalók a(z) aSUGAR (ASUGAR) áráról

aSUGAR (ASUGAR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) aSUGAR (ASUGAR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASUGAR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASUGAR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASUGAR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASUGAR token élő árfolyamát!

