AstraZeneca xStock (AZNX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 83.0 $ 83.0 $ 83.0 24h alacsony $ 83.68 $ 83.68 $ 83.68 24h magas 24h alacsony $ 83.0$ 83.0 $ 83.0 24h magas $ 83.68$ 83.68 $ 83.68 Minden idők csúcspontja $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Legalacsonyabb ár $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Árváltozás (1H) +0.34% Árváltozás (1D) -0.10% Árváltozás (7D) +0.71% Árváltozás (7D) +0.71%

AstraZeneca xStock (AZNX) valós idejű ár: $83.3. Az elmúlt 24 órában, a(z)AZNX legalacsonyabb ára $ 83.0, legmagasabb ára pedig $ 83.68 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AZNX valaha volt legmagasabb ára $ 289.64, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 71.27 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AZNX változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, -0.10% az elmúlt 24 órában, és +0.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AstraZeneca xStock (AZNX) piaci információk

Piaci érték $ 187.95K$ 187.95K $ 187.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Forgalomban lévő készlet 2.26K 2.26K 2.26K Teljes tokenszám 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

A(z) AstraZeneca xStock jelenlegi piaci plafonja $ 187.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AZNX keringésben lévő tokenszáma 2.26K, és a teljes tokenszám 27577.42164935. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.30M.