Astrafer (ASTRAFER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Astrafer (ASTRAFER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Astrafer (ASTRAFER) tokennel kapcsolatos információk Phantom Galaxies is an open-world online space sim with fast-paced mech combat and a captivating story. ASTRAFER is the governance and utility token of the Phantom Galaxies game universe. Players receive ASTRAFER as mission rewards and from trading items. Additionally, player-owned planets and asteroids are allocated a set amount of ASTRAFER tokens that are emitted to their owners over the course of gameplay. ASTRAFER can be used to upgrade Starfighter mechs, run galactic organisations, and build expansive corporate empires. Check out Phantom Galaxies now to pilot the biggest bad-ass mechas on blockchain! Hivatalos webhely: https://phantomgalaxies.com/ Vásárolj most ASTRAFER tokent!

Astrafer (ASTRAFER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Astrafer (ASTRAFER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Teljes tokenszám: $ 888.08M $ 888.08M $ 888.08M Keringésben lévő tokenszám: $ 323.40M $ 323.40M $ 323.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.68M $ 6.68M $ 6.68M Minden idők csúcspontja: $ 4.88 $ 4.88 $ 4.88 Minden idők mélypontja: $ 0.0071123 $ 0.0071123 $ 0.0071123 Jelenlegi ár: $ 0.00751722 $ 0.00751722 $ 0.00751722 További tudnivalók a(z) Astrafer (ASTRAFER) áráról

Astrafer (ASTRAFER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Astrafer (ASTRAFER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASTRAFER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASTRAFER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASTRAFER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASTRAFER token élő árfolyamát!

