A(z) élő Aston Martin Cognizant Fan Token ár ma 0.139191 USD. Kövesd nyomon a(z) AM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) AM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: AM

AM árinformációk

Mi a(z) AM

AM hivatalos webhely

AM tokenomikai adatai

AM árelőrejelzés

Aston Martin Cognizant Fan Token Logó

Aston Martin Cognizant Fan Token Ár (AM)

Nem listázott

1 AM-USD élő ár:

$0.138957
-2.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:42 (UTC+8)

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.138703
24h alacsony
$ 0.145585
24h magas

$ 0.138703
$ 0.145585
$ 12.06
$ 0
-0.20%

-2.00%

-4.89%

-4.89%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) valós idejű ár: $0.139191. Az elmúlt 24 órában, a(z)AM legalacsonyabb ára $ 0.138703, legmagasabb ára pedig $ 0.145585 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AM valaha volt legmagasabb ára $ 12.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AM változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, -2.00% az elmúlt 24 órában, és -4.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) piaci információk

$ 385.51K
--
$ 1.39M
2.77M
10,000,000.0
A(z) Aston Martin Cognizant Fan Token jelenlegi piaci plafonja $ 385.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AM keringésben lévő tokenszáma 2.77M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.39M.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) árelőzmények USD

A(z) Aston Martin Cognizant Fan TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0028542645832218.
A(z) Aston Martin Cognizant Fan Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0383237085.
A(z) Aston Martin Cognizant Fan Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0271448478.
A(z) Aston Martin Cognizant Fan Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0508200246026141.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0028542645832218-2.00%
30 nap$ -0.0383237085-27.53%
60 nap$ -0.0271448478-19.50%
90 nap$ -0.0508200246026141-26.74%

Mi a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Aston Martin Cognizant Fan Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token árelőrejelzését most!

AM helyi valutákra

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) AM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Mennyit ér ma a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)?
A(z) élő AM ár a(z) USD esetében 0.139191 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) AM ára a(z) USD esetében?
A(z) AM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.139191. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aston Martin Cognizant Fan Token piaci plafonja?
A(z) AM piaci plafonja $ 385.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) AM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) AM keringésben lévő tokenszáma 2.77M USD.
Mi volt a(z) AM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) AM mindenkori legmagasabb ára 12.06 USD.
Mi volt a(z) AM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) AM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) AM kereskedési volumene?
A(z) AM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) AM ára emelkedni fog idén?
A(z) AM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) AM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:42 (UTC+8)

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

