Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.138703 $ 0.138703 $ 0.138703 24h alacsony $ 0.145585 $ 0.145585 $ 0.145585 24h magas 24h alacsony $ 0.138703$ 0.138703 $ 0.138703 24h magas $ 0.145585$ 0.145585 $ 0.145585 Minden idők csúcspontja $ 12.06$ 12.06 $ 12.06 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.20% Árváltozás (1D) -2.00% Árváltozás (7D) -4.89% Árváltozás (7D) -4.89%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) valós idejű ár: $0.139191. Az elmúlt 24 órában, a(z)AM legalacsonyabb ára $ 0.138703, legmagasabb ára pedig $ 0.145585 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AM valaha volt legmagasabb ára $ 12.06, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AM változása a következő volt: -0.20% az elmúlt órában, -2.00% az elmúlt 24 órában, és -4.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) piaci információk

Piaci érték $ 385.51K$ 385.51K $ 385.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Forgalomban lévő készlet 2.77M 2.77M 2.77M Teljes tokenszám 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A(z) Aston Martin Cognizant Fan Token jelenlegi piaci plafonja $ 385.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AM keringésben lévő tokenszáma 2.77M, és a teljes tokenszám 10000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.39M.