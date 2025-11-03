TőzsdeDEX+
A(z) élő Astera USD ár ma 0.4629 USD. Kövesd nyomon a(z) ASUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ASUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ASUSD

ASUSD árinformációk

Mi a(z) ASUSD

ASUSD fehér könyv

ASUSD hivatalos webhely

ASUSD tokenomikai adatai

ASUSD árelőrejelzés

Astera USD Logó

Astera USD Ár (ASUSD)

Nem listázott

1 ASUSD-USD élő ár:

$0.4629
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Astera USD (ASUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:35 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.462854
24h alacsony
$ 0.4629
24h magas

$ 0.462854
$ 0.4629
$ 2.0
$ 0.462854
--

+0.01%

-5.64%

-5.64%

Astera USD (ASUSD) valós idejű ár: $0.4629. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASUSD legalacsonyabb ára $ 0.462854, legmagasabb ára pedig $ 0.4629 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.462854 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -5.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Astera USD (ASUSD) piaci információk

$ 5.55M
--
----

$ 5.55M
12.00M
12,000,000.0
A(z) Astera USD jelenlegi piaci plafonja $ 5.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASUSD keringésben lévő tokenszáma 12.00M, és a teljes tokenszám 12000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.55M.

Astera USD (ASUSD) árelőzmények USD

A(z) Astera USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Astera USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.2484542611.
A(z) Astera USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.2485034211.
A(z) Astera USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.5365587631165542.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0+0.01%
30 nap$ -0.2484542611-53.67%
60 nap$ -0.2485034211-53.68%
90 nap$ -0.5365587631165542-53.68%

Mi a(z) Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Astera USD (ASUSD) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Astera USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Astera USD (ASUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Astera USD (ASUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Astera USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Astera USD árelőrejelzését most!

ASUSD helyi valutákra

Astera USD (ASUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Astera USD (ASUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ASUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Astera USD (ASUSD)

Mennyit ér ma a(z) Astera USD (ASUSD)?
A(z) élő ASUSD ár a(z) USD esetében 0.4629 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ASUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) ASUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.4629. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Astera USD piaci plafonja?
A(z) ASUSD piaci plafonja $ 5.55M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ASUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ASUSD keringésben lévő tokenszáma 12.00M USD.
Mi volt a(z) ASUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ASUSD mindenkori legmagasabb ára 2.0 USD.
Mi volt a(z) ASUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ASUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.462854 USD.
Mekkora a(z) ASUSD kereskedési volumene?
A(z) ASUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ASUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) ASUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ASUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:35 (UTC+8)

Astera USD (ASUSD) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

