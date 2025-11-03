Astera USD (ASUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.462854 $ 0.462854 $ 0.462854 24h alacsony $ 0.4629 $ 0.4629 $ 0.4629 24h magas 24h alacsony $ 0.462854$ 0.462854 $ 0.462854 24h magas $ 0.4629$ 0.4629 $ 0.4629 Minden idők csúcspontja $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Legalacsonyabb ár $ 0.462854$ 0.462854 $ 0.462854 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) +0.01% Árváltozás (7D) -5.64% Árváltozás (7D) -5.64%

Astera USD (ASUSD) valós idejű ár: $0.4629. Az elmúlt 24 órában, a(z)ASUSD legalacsonyabb ára $ 0.462854, legmagasabb ára pedig $ 0.4629 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ASUSD valaha volt legmagasabb ára $ 2.0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.462854 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ASUSD változása a következő volt: -- az elmúlt órában, +0.01% az elmúlt 24 órában, és -5.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Astera USD (ASUSD) piaci információk

Piaci érték $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M Forgalomban lévő készlet 12.00M 12.00M 12.00M Teljes tokenszám 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

A(z) Astera USD jelenlegi piaci plafonja $ 5.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ASUSD keringésben lévő tokenszáma 12.00M, és a teljes tokenszám 12000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.55M.