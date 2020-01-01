Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aster Staked CAKE (ASCAKE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokennel kapcsolatos információk Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Hivatalos webhely: https://www.asterdex.com/en/earn Fehér könyv: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aster Staked CAKE (ASCAKE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 339.84K $ 339.84K $ 339.84K Teljes tokenszám: $ 138.16K $ 138.16K $ 138.16K Keringésben lévő tokenszám: $ 138.16K $ 138.16K $ 138.16K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 339.84K $ 339.84K $ 339.84K Minden idők csúcspontja: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Minden idők mélypontja: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Jelenlegi ár: $ 2.46 $ 2.46 $ 2.46

Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aster Staked CAKE (ASCAKE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASCAKE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASCAKE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASCAKE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASCAKE token élő árfolyamát!

ASCAKE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASCAKE kapcsán? ASCAKE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

