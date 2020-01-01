Assimilate (SIM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Assimilate (SIM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Assimilate (SIM) tokennel kapcsolatos információk SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration. Hivatalos webhely: https://assimilate.cc Vásárolj most SIM tokent!

Assimilate (SIM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Assimilate (SIM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 110.91K $ 110.91K $ 110.91K Teljes tokenszám: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 80.89M $ 80.89M $ 80.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 121.87K $ 121.87K $ 121.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.085241 $ 0.085241 $ 0.085241 Minden idők mélypontja: $ 0.00123151 $ 0.00123151 $ 0.00123151 Jelenlegi ár: $ 0.00137088 $ 0.00137088 $ 0.00137088 További tudnivalók a(z) Assimilate (SIM) áráról

Assimilate (SIM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Assimilate (SIM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SIM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SIM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SIM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SIM token élő árfolyamát!

