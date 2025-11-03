AssetMantle (MNTL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.831444 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -29.29%

AssetMantle (MNTL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNTL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNTL valaha volt legmagasabb ára $ 0.831444, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNTL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -29.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AssetMantle (MNTL) piaci információk

Piaci érték $ 255.43K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 256.57K Forgalomban lévő készlet 2.31B Teljes tokenszám 2,319,003,164.752571

A(z) AssetMantle jelenlegi piaci plafonja $ 255.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MNTL keringésben lévő tokenszáma 2.31B, és a teljes tokenszám 2319003164.752571. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 256.57K.