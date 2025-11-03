TőzsdeDEX+
A(z) élő AssetMantle ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MNTL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MNTL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MNTL

MNTL árinformációk

Mi a(z) MNTL

MNTL hivatalos webhely

MNTL tokenomikai adatai

MNTL árelőrejelzés

AssetMantle Logó

AssetMantle Ár (MNTL)

Nem listázott

1 MNTL-USD élő ár:

$0.00011064
$0.00011064$0.00011064
0.00%1D
USD
AssetMantle (MNTL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:10 (UTC+8)

AssetMantle (MNTL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.831444
$ 0.831444$ 0.831444

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-29.29%

-29.29%

AssetMantle (MNTL) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MNTL legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MNTL valaha volt legmagasabb ára $ 0.831444, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MNTL változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -29.29% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AssetMantle (MNTL) piaci információk

$ 255.43K
$ 255.43K$ 255.43K

--
----

$ 256.57K
$ 256.57K$ 256.57K

2.31B
2.31B 2.31B

2,319,003,164.752571
2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

A(z) AssetMantle jelenlegi piaci plafonja $ 255.43K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MNTL keringésben lévő tokenszáma 2.31B, és a teljes tokenszám 2319003164.752571. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 256.57K.

AssetMantle (MNTL) árelőzmények USD

A(z) AssetMantleUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) AssetMantle USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AssetMantle USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) AssetMantle USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0-53.67%
60 nap$ 0-55.28%
90 nap$ 0--

Mi a(z) AssetMantle (MNTL)

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain.

The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner.

Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint.

Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases.

The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities.

Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

AssetMantle (MNTL) Erőforrás

Hivatalos webhely

AssetMantle árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) AssetMantle (MNTL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) AssetMantle (MNTL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) AssetMantle rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) AssetMantle árelőrejelzését most!

MNTL helyi valutákra

AssetMantle (MNTL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) AssetMantle (MNTL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MNTL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: AssetMantle (MNTL)

Mennyit ér ma a(z) AssetMantle (MNTL)?
A(z) élő MNTL ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MNTL ára a(z) USD esetében?
A(z) MNTL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) AssetMantle piaci plafonja?
A(z) MNTL piaci plafonja $ 255.43K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MNTL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MNTL keringésben lévő tokenszáma 2.31B USD.
Mi volt a(z) MNTL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MNTL mindenkori legmagasabb ára 0.831444 USD.
Mi volt a(z) MNTL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MNTL mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MNTL kereskedési volumene?
A(z) MNTL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MNTL ára emelkedni fog idén?
A(z) MNTL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MNTL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:39:10 (UTC+8)

AssetMantle (MNTL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

