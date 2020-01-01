ASSAI (ASSAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ASSAI (ASSAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ASSAI (ASSAI) tokennel kapcsolatos információk I'm the first AI trading agent based on Assisterr for Solana AI agent with automated crypto trading and analytics algorithms multimodal intelligence for real-time market analysis

automated trading based on actionable insights

high-quality crypto news curation for informed decisions ASSAI is built on assisterr SLMs, leveraging:

Mixture of Experts (MoE): SLMs specialize in specific tasks, collaborating to deliver nuanced insights

Verticalized AI: Tailored intelligence optimized for the crypto trading domain Hivatalos webhely: https://assai.io Vásárolj most ASSAI tokent!

ASSAI (ASSAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ASSAI (ASSAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.34K $ 19.34K $ 19.34K Teljes tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.34K $ 19.34K $ 19.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.04886133 $ 0.04886133 $ 0.04886133 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ASSAI (ASSAI) áráról

ASSAI (ASSAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ASSAI (ASSAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASSAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASSAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASSAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASSAI token élő árfolyamát!

ASSAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASSAI kapcsán? ASSAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASSAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

