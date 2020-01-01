AskNoel (NOEL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AskNoel (NOEL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AskNoel (NOEL) tokennel kapcsolatos információk AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place. Hivatalos webhely: https://asknoel.ai Vásárolj most NOEL tokent!

AskNoel (NOEL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AskNoel (NOEL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 289.26K $ 289.26K $ 289.26K Teljes tokenszám: $ 894.12M $ 894.12M $ 894.12M Keringésben lévő tokenszám: $ 294.12M $ 294.12M $ 294.12M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Minden idők csúcspontja: $ 0.0030829 $ 0.0030829 $ 0.0030829 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00098346 $ 0.00098346 $ 0.00098346 További tudnivalók a(z) AskNoel (NOEL) áráról

AskNoel (NOEL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AskNoel (NOEL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NOEL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NOEL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NOEL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NOEL token élő árfolyamát!

NOEL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NOEL kapcsán? NOEL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NOEL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

