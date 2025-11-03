TőzsdeDEX+
A(z) élő ask the Sandwich by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) SANWCH USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SANWCH ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SANWCH

SANWCH árinformációk

Mi a(z) SANWCH

SANWCH hivatalos webhely

SANWCH tokenomikai adatai

SANWCH árelőrejelzés

ask the Sandwich by Virtuals Logó

ask the Sandwich by Virtuals Ár (SANWCH)

Nem listázott

1 SANWCH-USD élő ár:

--
----
-10.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak.
USD
ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Élő árdiagram
ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-10.21%

+6.75%

+6.75%

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)SANWCH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SANWCH valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SANWCH változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -10.21% az elmúlt 24 órában, és +6.75% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) piaci információk

$ 35.51K
$ 35.51K$ 35.51K

--
----

$ 35.51K
$ 35.51K$ 35.51K

999.44M
999.44M 999.44M

999,436,564.553854
999,436,564.553854 999,436,564.553854

A(z) ask the Sandwich by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 35.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SANWCH keringésben lévő tokenszáma 999.44M, és a teljes tokenszám 999436564.553854. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 35.51K.

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) árelőzmények USD

A(z) ask the Sandwich by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ask the Sandwich by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ask the Sandwich by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ask the Sandwich by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.21%
30 nap$ 0+22.93%
60 nap$ 0-28.98%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

This sandwich will talk to you, I (Ceazor) will talk to it and try to teach it DeFi.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) Erőforrás

Hivatalos webhely

ask the Sandwich by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ask the Sandwich by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ask the Sandwich by Virtuals árelőrejelzését most!

SANWCH helyi valutákra

ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SANWCH token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Mennyit ér ma a(z) ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)?
A(z) élő SANWCH ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SANWCH ára a(z) USD esetében?
A(z) SANWCH jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ask the Sandwich by Virtuals piaci plafonja?
A(z) SANWCH piaci plafonja $ 35.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SANWCH keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SANWCH keringésben lévő tokenszáma 999.44M USD.
Mi volt a(z) SANWCH mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SANWCH mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) SANWCH mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SANWCH mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) SANWCH kereskedési volumene?
A(z) SANWCH élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SANWCH ára emelkedni fog idén?
A(z) SANWCH a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SANWCH árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
