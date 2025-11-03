ASK SPLAT (SPLAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00203741 24h alacsony $ 0.00215157 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02859411 Legalacsonyabb ár $ 0.00178228 Árváltozás (1H) -1.04% Árváltozás (1D) -1.90% Árváltozás (7D) +4.44%

ASK SPLAT (SPLAT) valós idejű ár: $0.00209475. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLAT legalacsonyabb ára $ 0.00203741, legmagasabb ára pedig $ 0.00215157 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.02859411, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00178228 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLAT változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -1.90% az elmúlt 24 órában, és +4.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ASK SPLAT (SPLAT) piaci információk

Piaci érték $ 1.38M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.00M Forgalomban lévő készlet 656.70M Teljes tokenszám 956,696,300.0176251

A(z) ASK SPLAT jelenlegi piaci plafonja $ 1.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLAT keringésben lévő tokenszáma 656.70M, és a teljes tokenszám 956696300.0176251. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.00M.