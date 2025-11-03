TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő ASK SPLAT ár ma 0.00209475 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ASK SPLAT ár ma 0.00209475 USD. Kövesd nyomon a(z) SPLAT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) SPLAT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: SPLAT

SPLAT árinformációk

Mi a(z) SPLAT

SPLAT hivatalos webhely

SPLAT tokenomikai adatai

SPLAT árelőrejelzés

ASK SPLAT Logó

ASK SPLAT Ár (SPLAT)

Nem listázott

1 SPLAT-USD élő ár:

$0.00209475
-1.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ASK SPLAT (SPLAT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:57 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00203741
24h alacsony
$ 0.00215157
24h magas

$ 0.00203741
$ 0.00215157
$ 0.02859411
$ 0.00178228
-1.04%

-1.90%

+4.44%

+4.44%

ASK SPLAT (SPLAT) valós idejű ár: $0.00209475. Az elmúlt 24 órában, a(z)SPLAT legalacsonyabb ára $ 0.00203741, legmagasabb ára pedig $ 0.00215157 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SPLAT valaha volt legmagasabb ára $ 0.02859411, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00178228 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SPLAT változása a következő volt: -1.04% az elmúlt órában, -1.90% az elmúlt 24 órában, és +4.44% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ASK SPLAT (SPLAT) piaci információk

$ 1.38M
--
$ 2.00M
656.70M
956,696,300.0176251
A(z) ASK SPLAT jelenlegi piaci plafonja $ 1.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SPLAT keringésben lévő tokenszáma 656.70M, és a teljes tokenszám 956696300.0176251. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.00M.

ASK SPLAT (SPLAT) árelőzmények USD

A(z) ASK SPLATUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ASK SPLAT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0015126143.
A(z) ASK SPLAT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0018562065.
A(z) ASK SPLAT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.90%
30 nap$ -0.0015126143-72.20%
60 nap$ -0.0018562065-88.61%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ASK SPLAT (SPLAT) Erőforrás

Hivatalos webhely

ASK SPLAT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ASK SPLAT (SPLAT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ASK SPLAT (SPLAT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ASK SPLAT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ASK SPLAT árelőrejelzését most!

SPLAT helyi valutákra

ASK SPLAT (SPLAT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ASK SPLAT (SPLAT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SPLAT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ASK SPLAT (SPLAT)

Mennyit ér ma a(z) ASK SPLAT (SPLAT)?
A(z) élő SPLAT ár a(z) USD esetében 0.00209475 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) SPLAT ára a(z) USD esetében?
A(z) SPLAT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00209475. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ASK SPLAT piaci plafonja?
A(z) SPLAT piaci plafonja $ 1.38M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) SPLAT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) SPLAT keringésben lévő tokenszáma 656.70M USD.
Mi volt a(z) SPLAT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) SPLAT mindenkori legmagasabb ára 0.02859411 USD.
Mi volt a(z) SPLAT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) SPLAT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00178228 USD.
Mekkora a(z) SPLAT kereskedési volumene?
A(z) SPLAT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) SPLAT ára emelkedni fog idén?
A(z) SPLAT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) SPLAT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:57 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

