ASIX (ASIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ASIX (ASIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ASIX (ASIX) tokennel kapcsolatos információk Asix.dev represents a quantum leap in AI-driven trading and analytics, leveraging Hive-Minded Agents to process vast amounts of real-time market data. At its core, Agent Smith serves as the primary intelligence hub, constantly absorbing market data, analyzing trends, and coordinating a distributed network of specialized agents. At the core of Asix.dev lies Smith, the central AI responsible for orchestrating a network of autonomous agents. These agents function as independent nodes, collecting data, analyzing patterns, and evolving through time to enhance their efficiency and accuracy. Agent 001: Chaotic Intelligence Unit A specialized chaotic AI-powered system designed for crypto-related engagement. Agent 001 operates with dynamic personality shifts, reacting to market conditions with a unique blend of humor, sarcasm, and unpredictability. 🧠Neural Interface Versions: • Terminal V1: Neural Learning & Data Processing The initial phase serves as a neural bridge between users and the Hive-Minded Agents, featuring: Real-Time Market Analysis

Sentiment Processing

Neural Network Training • Terminal V2: Autonomous Trading Matrix The evolved iteration introduces advanced autonomous capabilities: AI-Driven Trade Execution

Quantitative Risk Management

Neural Market Adaptation • Market Execution Matrix Terminal V2 deploys advanced market execution protocols: Strategy Matrix

Adaptation Protocol

Neural Scaling Hivatalos webhely: https://asix.dev Fehér könyv: https://asix.dev/litepaper Vásárolj most ASIX tokent!

ASIX (ASIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ASIX (ASIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.68K Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.0076453 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 További tudnivalók a(z) ASIX (ASIX) áráról

ASIX (ASIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ASIX (ASIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ASIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ASIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ASIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ASIX token élő árfolyamát!

ASIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ASIX kapcsán? ASIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ASIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

