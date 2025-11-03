TőzsdeDEX+
A(z) élő Aryoshin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) ARY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ARY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ARY

ARY árinformációk

Mi a(z) ARY

ARY hivatalos webhely

ARY tokenomikai adatai

ARY árelőrejelzés

Aryoshin Logó

Aryoshin Ár (ARY)

Nem listázott

1 ARY-USD élő ár:

--
----
-4.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Aryoshin (ARY) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:57 (UTC+8)

Aryoshin (ARY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.43%

-4.62%

-10.17%

-10.17%

Aryoshin (ARY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARY valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARY változása a következő volt: +0.43% az elmúlt órában, -4.62% az elmúlt 24 órában, és -10.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aryoshin (ARY) piaci információk

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

--
----

$ 21.30K
$ 21.30K$ 21.30K

980.80B
980.80B 980.80B

980,798,920,511.1364
980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

A(z) Aryoshin jelenlegi piaci plafonja $ 21.30K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ARY keringésben lévő tokenszáma 980.80B, és a teljes tokenszám 980798920511.1364. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 21.30K.

Aryoshin (ARY) árelőzmények USD

A(z) AryoshinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Aryoshin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Aryoshin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Aryoshin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.62%
30 nap$ 0-23.32%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Aryoshin (ARY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Aryoshin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aryoshin (ARY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aryoshin (ARY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aryoshin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aryoshin árelőrejelzését most!

ARY helyi valutákra

Aryoshin (ARY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aryoshin (ARY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ARY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aryoshin (ARY)

Mennyit ér ma a(z) Aryoshin (ARY)?
A(z) élő ARY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ARY ára a(z) USD esetében?
A(z) ARY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aryoshin piaci plafonja?
A(z) ARY piaci plafonja $ 21.30K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ARY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ARY keringésben lévő tokenszáma 980.80B USD.
Mi volt a(z) ARY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ARY mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) ARY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ARY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) ARY kereskedési volumene?
A(z) ARY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ARY ára emelkedni fog idén?
A(z) ARY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ARY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:57 (UTC+8)

Aryoshin (ARY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

