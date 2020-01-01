Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Artificial Isle Clams (CLAMS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokennel kapcsolatos információk Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Hivatalos webhely: https://artificialisle.lol Vásárolj most CLAMS tokent!

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Artificial Isle Clams (CLAMS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.45K $ 20.45K $ 20.45K Teljes tokenszám: $ 988.69M $ 988.69M $ 988.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 948.47M $ 948.47M $ 948.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.32K $ 21.32K $ 21.32K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Artificial Isle Clams (CLAMS) áráról

Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Artificial Isle Clams (CLAMS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CLAMS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CLAMS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CLAMS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CLAMS token élő árfolyamát!

CLAMS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CLAMS kapcsán? CLAMS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CLAMS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

