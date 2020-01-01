ARTH (ARTH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ARTH (ARTH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ARTH (ARTH) tokennel kapcsolatos információk ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Hivatalos webhely: https://arthcoin.com/ Vásárolj most ARTH tokent!

ARTH (ARTH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ARTH (ARTH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 813.85K $ 813.85K $ 813.85K Teljes tokenszám: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Keringésben lévő tokenszám: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 813.85K $ 813.85K $ 813.85K Minden idők csúcspontja: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Minden idők mélypontja: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Jelenlegi ár: $ 1.85 $ 1.85 $ 1.85 További tudnivalók a(z) ARTH (ARTH) áráról

ARTH (ARTH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ARTH (ARTH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARTH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARTH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARTH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARTH token élő árfolyamát!

ARTH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARTH kapcsán? ARTH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARTH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

