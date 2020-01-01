ARMOR (ARMOR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ARMOR (ARMOR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ARMOR (ARMOR) tokennel kapcsolatos információk Armor is the first insurance aggregator for DeFi. Leveraging the underwriting capability of Nexus Mutual, it offers pay-as-you-go insurance products and the ability to buy insurance covers without KYC. It is the second iteration of the yInsure product from Yearn Finance. The first iteration of yInsure failed after the yInsure’s founders had a fallout. Yearn Finance chose to partner with COVER instead after the event and leave the yInsure product to Armor. During launch, there are four main products, arNXM, arNFT, arCORE and arSHIELD. Hivatalos webhely: https://armor.fi Vásárolj most ARMOR tokent!

ARMOR (ARMOR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ARMOR (ARMOR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 114.61K $ 114.61K $ 114.61K Teljes tokenszám: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 237.39M $ 237.39M $ 237.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 362.09K $ 362.09K $ 362.09K Minden idők csúcspontja: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minden idők mélypontja: $ 0.00020559 $ 0.00020559 $ 0.00020559 Jelenlegi ár: $ 0.00048221 $ 0.00048221 $ 0.00048221 További tudnivalók a(z) ARMOR (ARMOR) áráról

ARMOR (ARMOR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ARMOR (ARMOR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARMOR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARMOR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARMOR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARMOR token élő árfolyamát!

