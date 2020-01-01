ARKEO (ARKEO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ARKEO (ARKEO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ARKEO (ARKEO) tokennel kapcsolatos információk Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack. Hivatalos webhely: https://arkeo.network/ Fehér könyv: https://docs.arkeo.network/ Vásárolj most ARKEO tokent!

ARKEO (ARKEO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ARKEO (ARKEO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 695.52K $ 695.52K $ 695.52K Teljes tokenszám: $ 120.99M $ 120.99M $ 120.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 24.40M $ 24.40M $ 24.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Minden idők csúcspontja: $ 0.146623 $ 0.146623 $ 0.146623 Minden idők mélypontja: $ 0.02763305 $ 0.02763305 $ 0.02763305 Jelenlegi ár: $ 0.02850522 $ 0.02850522 $ 0.02850522 További tudnivalók a(z) ARKEO (ARKEO) áráról

ARKEO (ARKEO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ARKEO (ARKEO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARKEO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARKEO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARKEO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARKEO token élő árfolyamát!

ARKEO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARKEO kapcsán? ARKEO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARKEO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

