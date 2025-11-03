Aristo (ARISTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00139711$ 0.00139711 $ 0.00139711 Legalacsonyabb ár $ 0.00031303$ 0.00031303 $ 0.00031303 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -1.51% Árváltozás (7D) -1.51%

Aristo (ARISTO) valós idejű ár: $0.00044735. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARISTO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARISTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00139711, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00031303 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARISTO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -1.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aristo (ARISTO) piaci információk

Piaci érték $ 447.35K$ 447.35K $ 447.35K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 447.35K$ 447.35K $ 447.35K Forgalomban lévő készlet 999.99M 999.99M 999.99M Teljes tokenszám 999,988,488.0 999,988,488.0 999,988,488.0

A(z) Aristo jelenlegi piaci plafonja $ 447.35K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ARISTO keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999988488.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 447.35K.