Arie The Sealion (ARIE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arie The Sealion (ARIE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arie The Sealion (ARIE) tokennel kapcsolatos információk Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Hivatalos webhely: https://www.ariethesealion.com/ Vásárolj most ARIE tokent!

Arie The Sealion (ARIE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arie The Sealion (ARIE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.91K $ 41.91K $ 41.91K Teljes tokenszám: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.97M $ 998.97M $ 998.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.91K $ 41.91K $ 41.91K Minden idők csúcspontja: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Arie The Sealion (ARIE) áráról

Arie The Sealion (ARIE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arie The Sealion (ARIE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARIE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARIE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARIE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARIE token élő árfolyamát!

ARIE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARIE kapcsán? ARIE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARIE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

