Arianee (ARIA20) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arianee (ARIA20) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arianee (ARIA20) tokennel kapcsolatos információk Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Hivatalos webhely: https://arianee.org/ Fehér könyv: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Vásárolj most ARIA20 tokent!

Arianee (ARIA20) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arianee (ARIA20) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M Teljes tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.33M $ 12.33M $ 12.33M Minden idők csúcspontja: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Minden idők mélypontja: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Jelenlegi ár: $ 0.061825 $ 0.061825 $ 0.061825 További tudnivalók a(z) Arianee (ARIA20) áráról

Arianee (ARIA20) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arianee (ARIA20) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARIA20 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARIA20 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARIA20 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARIA20 token élő árfolyamát!

ARIA20 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARIA20 kapcsán? ARIA20-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARIA20 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

