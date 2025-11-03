TőzsdeDEX+
A(z) élő Aria Premier Launch ár ma 0.921236 USD. Kövesd nyomon a(z) APL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Aria Premier Launch Ár (APL)

Nem listázott

1 APL-USD élő ár:

$0.921236
-0.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Aria Premier Launch (APL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:34 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.921157
24h alacsony
$ 0.933449
24h magas

$ 0.921157
$ 0.933449
$ 1.005
$ 0.782058
-0.59%

-0.95%

-2.82%

-2.82%

Aria Premier Launch (APL) valós idejű ár: $0.921236. Az elmúlt 24 órában, a(z)APL legalacsonyabb ára $ 0.921157, legmagasabb ára pedig $ 0.933449 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APL valaha volt legmagasabb ára $ 1.005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.782058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APL változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -2.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aria Premier Launch (APL) piaci információk

$ 9.95M
--
$ 9.95M
10.80M
10,802,207.86815905
A(z) Aria Premier Launch jelenlegi piaci plafonja $ 9.95M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APL keringésben lévő tokenszáma 10.80M, és a teljes tokenszám 10802207.86815905. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.95M.

Aria Premier Launch (APL) árelőzmények USD

A(z) Aria Premier LaunchUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0088534024900705.
A(z) Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0200508857.
A(z) Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0041299009.
A(z) Aria Premier Launch USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0032074790524091.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0088534024900705-0.95%
30 nap$ +0.0200508857+2.18%
60 nap$ +0.0041299009+0.45%
90 nap$ -0.0032074790524091-0.34%

Mi a(z) Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Aria Premier Launch (APL) Erőforrás

Hivatalos webhely

Aria Premier Launch árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aria Premier Launch (APL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aria Premier Launch (APL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aria Premier Launch rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aria Premier Launch árelőrejelzését most!

APL helyi valutákra

Aria Premier Launch (APL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aria Premier Launch (APL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) APL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aria Premier Launch (APL)

Mennyit ér ma a(z) Aria Premier Launch (APL)?
A(z) élő APL ár a(z) USD esetében 0.921236 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) APL ára a(z) USD esetében?
A(z) APL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.921236. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aria Premier Launch piaci plafonja?
A(z) APL piaci plafonja $ 9.95M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) APL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) APL keringésben lévő tokenszáma 10.80M USD.
Mi volt a(z) APL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) APL mindenkori legmagasabb ára 1.005 USD.
Mi volt a(z) APL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) APL mindenkori legalacsonyabb ára 0.782058 USD.
Mekkora a(z) APL kereskedési volumene?
A(z) APL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) APL ára emelkedni fog idén?
A(z) APL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) APL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:34 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

