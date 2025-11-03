Aria Premier Launch (APL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.921157 $ 0.921157 $ 0.921157 24h alacsony $ 0.933449 $ 0.933449 $ 0.933449 24h magas 24h alacsony $ 0.921157$ 0.921157 $ 0.921157 24h magas $ 0.933449$ 0.933449 $ 0.933449 Minden idők csúcspontja $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Legalacsonyabb ár $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Árváltozás (1H) -0.59% Árváltozás (1D) -0.95% Árváltozás (7D) -2.82% Árváltozás (7D) -2.82%

Aria Premier Launch (APL) valós idejű ár: $0.921236. Az elmúlt 24 órában, a(z)APL legalacsonyabb ára $ 0.921157, legmagasabb ára pedig $ 0.933449 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APL valaha volt legmagasabb ára $ 1.005, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.782058 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APL változása a következő volt: -0.59% az elmúlt órában, -0.95% az elmúlt 24 órában, és -2.82% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aria Premier Launch (APL) piaci információk

Piaci érték $ 9.95M$ 9.95M $ 9.95M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 9.95M$ 9.95M $ 9.95M Forgalomban lévő készlet 10.80M 10.80M 10.80M Teljes tokenszám 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905 10,802,207.86815905

A(z) Aria Premier Launch jelenlegi piaci plafonja $ 9.95M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APL keringésben lévő tokenszáma 10.80M, és a teljes tokenszám 10802207.86815905. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 9.95M.