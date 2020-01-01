aRIA Currency (RIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) aRIA Currency (RIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

aRIA Currency (RIA) tokennel kapcsolatos információk Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Hivatalos webhely: https://nextgen.ariacurrency.com/ Vásárolj most RIA tokent!

aRIA Currency (RIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) aRIA Currency (RIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.97K $ 4.97K $ 4.97K Teljes tokenszám: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.97K $ 4.97K $ 4.97K Minden idők csúcspontja: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) aRIA Currency (RIA) áráról

aRIA Currency (RIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) aRIA Currency (RIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó RIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező RIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) RIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) RIA token élő árfolyamát!

