Ardana (DANA) tokennel kapcsolatos információk Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Hivatalos webhely: https://ardana.org/ Vásárolj most DANA tokent!

Ardana (DANA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ardana (DANA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.84K $ 7.84K $ 7.84K Teljes tokenszám: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Minden idők csúcspontja: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016715 $ 0.00016715 $ 0.00016715 További tudnivalók a(z) Ardana (DANA) áráról

Ardana (DANA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ardana (DANA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DANA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DANA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DANA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DANA token élő árfolyamát!

