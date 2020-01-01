Arcona (ARCONA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arcona (ARCONA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arcona (ARCONA) tokennel kapcsolatos információk The Arcona Ecosystem creates a Digital Land - a layer of Augmented Reality uniting the physical and virtual worlds into a single information environment perfectly linked to our real world. It is designed for everyday user interactive experience with augmented, virtual and mixed reality multimedia content in real world locations. Hivatalos webhely: https://www.arcona.space/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1PxNj-QoCdh7clekeb6ROtzYOVjSeJb7b/view Vásárolj most ARCONA tokent!

Arcona (ARCONA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arcona (ARCONA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 71.42K $ 71.42K $ 71.42K Teljes tokenszám: $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 71.42K $ 71.42K $ 71.42K Minden idők csúcspontja: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Minden idők mélypontja: $ 0.00161339 $ 0.00161339 $ 0.00161339 Jelenlegi ár: $ 0.00469025 $ 0.00469025 $ 0.00469025 További tudnivalók a(z) Arcona (ARCONA) áráról

Arcona (ARCONA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arcona (ARCONA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARCONA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARCONA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARCONA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARCONA token élő árfolyamát!

