Archethic (UCO) tokenomikai adatai

Archethic (UCO) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Archethic (UCO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Archethic (UCO) tokennel kapcsolatos információk

ArchEthic is a Layer 1 aiming to create a new Decentralized Internet.

Its blockchain infrastructure is the most scalable, secure & energy-efficient solution on the market thanks to the implementation of a new consensus :  ""ARCH"".

ArchEthic smart-contracts expand developers boundaries by introducing internal oracle, time-triggers, editable content & interpreted language.

Through native integration for DeFi, NFTs & decentralized identity ;  ArchEthic offers an inclusive and interoperable ecosystem for all blockchains.

In order to achieve long-term vision of an autonomous network in the hands of the world population, we developed a biometric device respecting personal data privacy (GDPR compliant).

Making the blockchain world accessible with the tip of a finger.

Hivatalos webhely:
https://www.archethic.net/
Fehér könyv:
https://www.archethic.net/assets/files/white_paper.pdf

Archethic (UCO) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Archethic (UCO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 73.94K
$ 73.94K$ 73.94K
Teljes tokenszám:
$ 966.02M
$ 966.02M$ 966.02M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 415.55M
$ 415.55M$ 415.55M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 171.89K
$ 171.89K$ 171.89K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.401399
$ 0.401399$ 0.401399
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0.00017793
$ 0.00017793$ 0.00017793

Archethic (UCO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Archethic (UCO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó UCO tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező UCO token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) UCO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) UCO token élő árfolyamát!

UCO árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) UCO kapcsán? UCO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.