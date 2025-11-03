ArchAI (ARCHAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00294551 $ 0.00294551 $ 0.00294551 24h alacsony $ 0.00312077 $ 0.00312077 $ 0.00312077 24h magas 24h alacsony $ 0.00294551$ 0.00294551 $ 0.00294551 24h magas $ 0.00312077$ 0.00312077 $ 0.00312077 Minden idők csúcspontja $ 0.00836712$ 0.00836712 $ 0.00836712 Legalacsonyabb ár $ 0.00271399$ 0.00271399 $ 0.00271399 Árváltozás (1H) -0.11% Árváltozás (1D) -0.90% Árváltozás (7D) -12.07% Árváltozás (7D) -12.07%

ArchAI (ARCHAI) valós idejű ár: $0.00308955. Az elmúlt 24 órában, a(z)ARCHAI legalacsonyabb ára $ 0.00294551, legmagasabb ára pedig $ 0.00312077 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ARCHAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00836712, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00271399 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ARCHAI változása a következő volt: -0.11% az elmúlt órában, -0.90% az elmúlt 24 órában, és -12.07% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ArchAI (ARCHAI) piaci információk

Piaci érték $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Forgalomban lévő készlet 407.98M 407.98M 407.98M Teljes tokenszám 822,688,389.0 822,688,389.0 822,688,389.0

A(z) ArchAI jelenlegi piaci plafonja $ 1.26M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ARCHAI keringésben lévő tokenszáma 407.98M, és a teljes tokenszám 822688389.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54M.