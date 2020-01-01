Arcas (ARCAS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arcas (ARCAS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arcas (ARCAS) tokennel kapcsolatos információk ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Hivatalos webhely: https://www.arcas.games/ Fehér könyv: https://info.arcas.games/ Vásárolj most ARCAS tokent!

Arcas (ARCAS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arcas (ARCAS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Teljes tokenszám: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Minden idők csúcspontja: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0288896 $ 0.0288896 $ 0.0288896 További tudnivalók a(z) Arcas (ARCAS) áráról

Arcas (ARCAS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arcas (ARCAS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARCAS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARCAS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARCAS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARCAS token élő árfolyamát!

ARCAS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARCAS kapcsán? ARCAS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARCAS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

