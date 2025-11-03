Arcana Network (XAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -7.90% Árváltozás (7D) -20.71% Árváltozás (7D) -20.71%

Arcana Network (XAR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XAR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XAR valaha volt legmagasabb ára $ 1.52, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XAR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -7.90% az elmúlt 24 órában, és -20.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Arcana Network (XAR) piaci információk

Piaci érték $ 363.66K$ 363.66K $ 363.66K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 544.38K$ 544.38K $ 544.38K Forgalomban lévő készlet 668.03M 668.03M 668.03M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Arcana Network jelenlegi piaci plafonja $ 363.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XAR keringésben lévő tokenszáma 668.03M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 544.38K.