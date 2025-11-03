TőzsdeDEX+
A(z) élő Arcana Network ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) XAR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) XAR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: XAR

XAR árinformációk

Mi a(z) XAR

XAR hivatalos webhely

XAR tokenomikai adatai

XAR árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Arcana Network Logó

Arcana Network Ár (XAR)

Nem listázott

1 XAR-USD élő ár:

$0.00054438
$0.00054438
-7.90%1D
Arcana Network (XAR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:20 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

--

-7.90%

-20.71%

-20.71%

Arcana Network (XAR) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)XAR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) XAR valaha volt legmagasabb ára $ 1.52, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) XAR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -7.90% az elmúlt 24 órában, és -20.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Arcana Network (XAR) piaci információk

A(z) Arcana Network jelenlegi piaci plafonja $ 363.66K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) XAR keringésben lévő tokenszáma 668.03M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 544.38K.

Arcana Network (XAR) árelőzmények USD

A(z) Arcana NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Arcana Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Arcana Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Arcana Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.90%
30 nap$ 0-33.86%
60 nap$ 0-82.02%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Arcana Network (XAR) Erőforrás

Hivatalos webhely

Arcana Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Arcana Network (XAR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Arcana Network (XAR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Arcana Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Arcana Network árelőrejelzését most!

XAR helyi valutákra

Arcana Network (XAR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Arcana Network (XAR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) XAR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Arcana Network (XAR)

Mennyit ér ma a(z) Arcana Network (XAR)?
A(z) élő XAR ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) XAR ára a(z) USD esetében?
A(z) XAR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Arcana Network piaci plafonja?
A(z) XAR piaci plafonja $ 363.66K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) XAR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) XAR keringésben lévő tokenszáma 668.03M USD.
Mi volt a(z) XAR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) XAR mindenkori legmagasabb ára 1.52 USD.
Mi volt a(z) XAR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) XAR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) XAR kereskedési volumene?
A(z) XAR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) XAR ára emelkedni fog idén?
A(z) XAR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) XAR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:38:20 (UTC+8)

Arcana Network (XAR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

