Arcadia (AAA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arcadia (AAA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arcadia (AAA) tokennel kapcsolatos információk Arcadia is a next-generation DeFi asset management protocol. Through user-owned accounts, it provides: One-click zaps to enter, exit or switch between concentrated liquidity pools on any DEX.

Automation of asset and risk management without giving up on self custody, such as auto-rebalancing and auto-compounding.

One-click sophisticated yield generating strategies.

Built-in margin for liquidity pairs of established assets.

An interface for third parties and AI agents to manage assets within onchain enforceable boundaries. Hivatalos webhely: https://arcadia.finance Vásárolj most AAA tokent!

Arcadia (AAA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arcadia (AAA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.91M $ 4.91M $ 4.91M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 19.74M $ 19.74M $ 19.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.85M $ 24.85M $ 24.85M Minden idők csúcspontja: $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Minden idők mélypontja: $ 0.03513348 $ 0.03513348 $ 0.03513348 Jelenlegi ár: $ 0.248539 $ 0.248539 $ 0.248539 További tudnivalók a(z) Arcadia (AAA) áráról

Arcadia (AAA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arcadia (AAA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AAA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AAA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AAA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AAA token élő árfolyamát!

AAA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AAA kapcsán? AAA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AAA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

