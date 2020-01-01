Arbus (ARBUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Arbus (ARBUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Arbus (ARBUS) tokennel kapcsolatos információk Arbus is an AI-driven market intelligence layer built for InfoFi and the agentic economy. It powers native products like Arbus Terminal, Arbus Agent, Data Marketplace, and the Data Collection Network, while also equipping developers of external AI/DeFAI agents, swarms, and dApps through a structured, real-time data infrastructure. By translating dynamic market signals into actionable insights, Arbus supports informed decision-making across both human and autonomous systems. Hivatalos webhely: https://arbus.ai/ Vásárolj most ARBUS tokent!

Arbus (ARBUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Arbus (ARBUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.69M $ 1.69M $ 1.69M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 566.66M $ 566.66M $ 566.66M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.99M $ 2.99M $ 2.99M Minden idők csúcspontja: $ 0.02271455 $ 0.02271455 $ 0.02271455 Minden idők mélypontja: $ 0.00107399 $ 0.00107399 $ 0.00107399 Jelenlegi ár: $ 0.00299091 $ 0.00299091 $ 0.00299091 További tudnivalók a(z) Arbus (ARBUS) áráról

Arbus (ARBUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Arbus (ARBUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ARBUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ARBUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ARBUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ARBUS token élő árfolyamát!

ARBUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ARBUS kapcsán? ARBUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ARBUS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

