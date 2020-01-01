Aquarius (AQUA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Aquarius (AQUA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AQUA is the currency for rewards and on-chain voting on the Stellar network. The Aquarius project has been designed to supercharge trading on Stellar, bring more liquidity and give control over how it is distributed across various market pairs of Stellar's internal Decentralized Exchange (SDEX). Aquarius allows the community to set market making rewards for selected markets through on-chain voting. AQUA holders can vote for market pairs that need more liquidity and select trusted assets. Both DEX traders and LPs can earn AQUA rewards on selected market pairs based on their participation with market making on the Stellar blockchain. AQUA holders will be able to participate in DAO voting to decide the direction of the Community DAO Fund and navigate future Aquarius developments. Hivatalos webhely: https://aqua.network

Aquarius (AQUA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Aquarius (AQUA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 31.89M $ 31.89M $ 31.89M Teljes tokenszám: $ 99.97B $ 99.97B $ 99.97B Keringésben lévő tokenszám: $ 35.91B $ 35.91B $ 35.91B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 88.77M $ 88.77M $ 88.77M Minden idők csúcspontja: $ 0.02350576 $ 0.02350576 $ 0.02350576 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00088798 $ 0.00088798 $ 0.00088798 További tudnivalók a(z) Aquarius (AQUA) áráról

Aquarius (AQUA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Aquarius (AQUA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AQUA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AQUA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AQUA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AQUA token élő árfolyamát!

AQUA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AQUA kapcsán? AQUA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AQUA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

