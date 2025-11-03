AQC (AQC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00098671 $ 0.00098671 $ 0.00098671 24h alacsony $ 0.00114535 $ 0.00114535 $ 0.00114535 24h magas 24h alacsony $ 0.00098671$ 0.00098671 $ 0.00098671 24h magas $ 0.00114535$ 0.00114535 $ 0.00114535 Minden idők csúcspontja $ 0.00185075$ 0.00185075 $ 0.00185075 Legalacsonyabb ár $ 0.00054578$ 0.00054578 $ 0.00054578 Árváltozás (1H) -1.48% Árváltozás (1D) -10.77% Árváltozás (7D) -16.01% Árváltozás (7D) -16.01%

AQC (AQC) valós idejű ár: $0.00099613. Az elmúlt 24 órában, a(z)AQC legalacsonyabb ára $ 0.00098671, legmagasabb ára pedig $ 0.00114535 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) AQC valaha volt legmagasabb ára $ 0.00185075, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00054578 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) AQC változása a következő volt: -1.48% az elmúlt órában, -10.77% az elmúlt 24 órában, és -16.01% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

AQC (AQC) piaci információk

Piaci érték $ 946.58K$ 946.58K $ 946.58K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 980.73K$ 980.73K $ 980.73K Forgalomban lévő készlet 950.23M 950.23M 950.23M Teljes tokenszám 984,506,934.447611 984,506,934.447611 984,506,934.447611

A(z) AQC jelenlegi piaci plafonja $ 946.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) AQC keringésben lévő tokenszáma 950.23M, és a teljes tokenszám 984506934.447611. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 980.73K.