APX (APX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.241391 $ 0.241391 $ 0.241391 24h alacsony $ 0.313384 $ 0.313384 $ 0.313384 24h magas 24h alacsony $ 0.241391$ 0.241391 $ 0.241391 24h magas $ 0.313384$ 0.313384 $ 0.313384 Minden idők csúcspontja $ 2.42$ 2.42 $ 2.42 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -5.62% Árváltozás (1D) +16.80% Árváltozás (7D) -76.64% Árváltozás (7D) -76.64%

APX (APX) valós idejű ár: $0.282656. Az elmúlt 24 órában, a(z)APX legalacsonyabb ára $ 0.241391, legmagasabb ára pedig $ 0.313384 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APX valaha volt legmagasabb ára $ 2.42, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APX változása a következő volt: -5.62% az elmúlt órában, +16.80% az elmúlt 24 órában, és -76.64% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

APX (APX) piaci információk

Piaci érték $ 10.65M$ 10.65M $ 10.65M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.13B$ 1.13B $ 1.13B Forgalomban lévő készlet 37.47M 37.47M 37.47M Teljes tokenszám 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746 3,975,255,603.427746

A(z) APX jelenlegi piaci plafonja $ 10.65M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APX keringésben lévő tokenszáma 37.47M, és a teljes tokenszám 3975255603.427746. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.13B.