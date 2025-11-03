TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Aptos Futures ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) APF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Aptos Futures ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) APF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: APF

APF árinformációk

Mi a(z) APF

APF fehér könyv

APF hivatalos webhely

APF tokenomikai adatai

APF árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Aptos Futures Logó

Aptos Futures Ár (APF)

Nem listázott

1 APF-USD élő ár:

--
----
-4.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Aptos Futures (APF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:36 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-4.71%

-9.30%

-9.30%

Aptos Futures (APF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)APF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APF valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APF változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, -4.71% az elmúlt 24 órában, és -9.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aptos Futures (APF) piaci információk

$ 15.90K
$ 15.90K$ 15.90K

--
----

$ 18.67K
$ 18.67K$ 18.67K

851.89M
851.89M 851.89M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Aptos Futures jelenlegi piaci plafonja $ 15.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APF keringésben lévő tokenszáma 851.89M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.67K.

Aptos Futures (APF) árelőzmények USD

A(z) Aptos FuturesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Aptos Futures USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Aptos Futures USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Aptos Futures USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-4.71%
30 nap$ 0-38.32%
60 nap$ 0-96.92%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Aptos Futures (APF)

AptosFutures ($APF) is a decentralized leverage trading platform built to provide ultra-low fees, precise liquidation, and a bot-free trading environment. The project focuses on fair derivatives trading, multi-chain staking, and community-driven growth.

The native token, $APF, powers the ecosystem by reinforcing liquidity through staking, enabling referral rewards, and supporting community campaigns such as airdrops and quiz games.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Aptos Futures (APF) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Aptos Futures árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Aptos Futures (APF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Aptos Futures (APF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Aptos Futures rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Aptos Futures árelőrejelzését most!

APF helyi valutákra

Aptos Futures (APF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Aptos Futures (APF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) APF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Aptos Futures (APF)

Mennyit ér ma a(z) Aptos Futures (APF)?
A(z) élő APF ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) APF ára a(z) USD esetében?
A(z) APF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Aptos Futures piaci plafonja?
A(z) APF piaci plafonja $ 15.90K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) APF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) APF keringésben lévő tokenszáma 851.89M USD.
Mi volt a(z) APF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) APF mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) APF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) APF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) APF kereskedési volumene?
A(z) APF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) APF ára emelkedni fog idén?
A(z) APF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) APF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:36 (UTC+8)

Aptos Futures (APF) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,664.80
$107,664.80$107,664.80

-2.22%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.73
$3,717.73$3,717.73

-3.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.44
$176.44$176.44

-3.99%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0620
$1.0620$1.0620

-15.84%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,717.73
$3,717.73$3,717.73

-3.51%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,664.80
$107,664.80$107,664.80

-2.22%

Solana Logó

Solana

SOL

$176.44
$176.44$176.44

-3.99%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4188
$2.4188$2.4188

-3.24%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0620
$1.0620$1.0620

-15.84%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08505
$0.08505$0.08505

+750.50%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0297
$0.0297$0.0297

-89.71%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05416
$0.05416$0.05416

-1.91%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000596
$0.0000596$0.0000596

+136.50%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006199
$0.00006199$0.00006199

+69.32%

0G Logó

0G

0G

$1.451
$1.451$1.451

+50.20%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000386
$0.0000386$0.0000386

+39.85%