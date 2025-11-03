Aptos Futures (APF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.34% Árváltozás (1D) -4.71% Árváltozás (7D) -9.30% Árváltozás (7D) -9.30%

Aptos Futures (APF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)APF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APF valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APF változása a következő volt: +0.34% az elmúlt órában, -4.71% az elmúlt 24 órában, és -9.30% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Aptos Futures (APF) piaci információk

Piaci érték $ 15.90K$ 15.90K $ 15.90K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 18.67K$ 18.67K $ 18.67K Forgalomban lévő készlet 851.89M 851.89M 851.89M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Aptos Futures jelenlegi piaci plafonja $ 15.90K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APF keringésben lévő tokenszáma 851.89M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.67K.