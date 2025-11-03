APO (APO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.166839 $ 0.166839 $ 0.166839 24h alacsony $ 0.171881 $ 0.171881 $ 0.171881 24h magas 24h alacsony $ 0.166839$ 0.166839 $ 0.166839 24h magas $ 0.171881$ 0.171881 $ 0.171881 Minden idők csúcspontja $ 0.222348$ 0.222348 $ 0.222348 Legalacsonyabb ár $ 0.068552$ 0.068552 $ 0.068552 Árváltozás (1H) -0.29% Árváltozás (1D) -0.49% Árváltozás (7D) -3.05% Árváltozás (7D) -3.05%

APO (APO) valós idejű ár: $0.167556. Az elmúlt 24 órában, a(z)APO legalacsonyabb ára $ 0.166839, legmagasabb ára pedig $ 0.171881 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APO valaha volt legmagasabb ára $ 0.222348, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.068552 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APO változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -0.49% az elmúlt 24 órában, és -3.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

APO (APO) piaci információk

Piaci érték $ 164.29K$ 164.29K $ 164.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 33.51M$ 33.51M $ 33.51M Forgalomban lévő készlet 980.44K 980.44K 980.44K Teljes tokenszám 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A(z) APO jelenlegi piaci plafonja $ 164.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APO keringésben lévő tokenszáma 980.44K, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.51M.