TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő APO ár ma 0.167556 USD. Kövesd nyomon a(z) APO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő APO ár ma 0.167556 USD. Kövesd nyomon a(z) APO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) APO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: APO

APO árinformációk

Mi a(z) APO

APO hivatalos webhely

APO tokenomikai adatai

APO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

APO Logó

APO Ár (APO)

Nem listázott

1 APO-USD élő ár:

$0.166962
$0.166962$0.166962
-1.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
APO (APO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:59 (UTC+8)

APO (APO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.166839
$ 0.166839$ 0.166839
24h alacsony
$ 0.171881
$ 0.171881$ 0.171881
24h magas

$ 0.166839
$ 0.166839$ 0.166839

$ 0.171881
$ 0.171881$ 0.171881

$ 0.222348
$ 0.222348$ 0.222348

$ 0.068552
$ 0.068552$ 0.068552

-0.29%

-0.49%

-3.05%

-3.05%

APO (APO) valós idejű ár: $0.167556. Az elmúlt 24 órában, a(z)APO legalacsonyabb ára $ 0.166839, legmagasabb ára pedig $ 0.171881 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APO valaha volt legmagasabb ára $ 0.222348, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.068552 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APO változása a következő volt: -0.29% az elmúlt órában, -0.49% az elmúlt 24 órában, és -3.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

APO (APO) piaci információk

$ 164.29K
$ 164.29K$ 164.29K

--
----

$ 33.51M
$ 33.51M$ 33.51M

980.44K
980.44K 980.44K

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

A(z) APO jelenlegi piaci plafonja $ 164.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APO keringésben lévő tokenszáma 980.44K, és a teljes tokenszám 200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.51M.

APO (APO) árelőzmények USD

A(z) APOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0008367168267833.
A(z) APO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0043667942.
A(z) APO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0158387000.
A(z) APO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.02158689611779864.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0008367168267833-0.49%
30 nap$ -0.0043667942-2.60%
60 nap$ -0.0158387000-9.45%
90 nap$ -0.02158689611779864-11.41%

Mi a(z) APO (APO)

Apollon is a decentralized debt protocol developed by BLKSWN PTE. LTD., enabling the creation and management of synthetic assets (aAssets) backed by overcollateralized vaults. Users can lock selected ERC-20 tokens as collateral and issue aAssets such as aUSD, aNVDA, or aTSLA. The protocol maintains a minimum individual collateralization ratio (IMCR) of min. 110%, enforced by smart contracts. aAssets are freely transferable and are burned upon repayment of debt.

The protocol includes a liquidation mechanism based on a redistributive logic to handle undercollateralized positions. The aUSD stablecoin is redeemable for collateral at face value, helping to maintain its peg.

Apollon integrates the decentralized Pyth Network for real-time price oracles. The system also includes automated swap functionality via an integrated DEX, allowing users to open long or short positions and provide liquidity while automatically managing associated debts.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

APO (APO) Erőforrás

Hivatalos webhely

APO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) APO (APO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) APO (APO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) APO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) APO árelőrejelzését most!

APO helyi valutákra

APO (APO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) APO (APO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) APO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: APO (APO)

Mennyit ér ma a(z) APO (APO)?
A(z) élő APO ár a(z) USD esetében 0.167556 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) APO ára a(z) USD esetében?
A(z) APO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.167556. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) APO piaci plafonja?
A(z) APO piaci plafonja $ 164.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) APO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) APO keringésben lévő tokenszáma 980.44K USD.
Mi volt a(z) APO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) APO mindenkori legmagasabb ára 0.222348 USD.
Mi volt a(z) APO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) APO mindenkori legalacsonyabb ára 0.068552 USD.
Mekkora a(z) APO kereskedési volumene?
A(z) APO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) APO ára emelkedni fog idén?
A(z) APO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) APO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:59 (UTC+8)

APO (APO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,934.94
$108,934.94$108,934.94

-1.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.79
$3,794.79$3,794.79

-1.51%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02417
$0.02417$0.02417

-8.13%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.1168
$1.1168$1.1168

-11.49%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.49
$183.49$183.49

-0.15%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,934.94
$108,934.94$108,934.94

-1.06%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,794.79
$3,794.79$3,794.79

-1.51%

Solana Logó

Solana

SOL

$183.49
$183.49$183.49

-0.15%

DASH Logó

DASH

DASH

$90.10
$90.10$90.10

+1.69%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4637
$2.4637$2.4637

-1.44%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0357
$0.0357$0.0357

-28.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05590
$0.05590$0.05590

+179.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09502
$0.09502$0.09502

+15.02%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002127
$0.000000002127$0.000000002127

+388.96%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.01854
$0.01854$0.01854

+131.75%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007575
$0.00007575$0.00007575

+106.91%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000446
$0.0000446$0.0000446

+76.98%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000522
$0.000000000522$0.000000000522

+34.19%