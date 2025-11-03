APIX (APIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.09% Árváltozás (1D) -0.80% Árváltozás (7D) -20.27% Árváltozás (7D) -20.27%

APIX (APIX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)APIX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APIX valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APIX változása a következő volt: -1.09% az elmúlt órában, -0.80% az elmúlt 24 órában, és -20.27% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

APIX (APIX) piaci információk

Piaci érték $ 429.54K$ 429.54K $ 429.54K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 432.18K$ 432.18K $ 432.18K Forgalomban lévő készlet 9.82B 9.82B 9.82B Teljes tokenszám 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0 9,885,000,000.0

A(z) APIX jelenlegi piaci plafonja $ 429.54K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APIX keringésben lévő tokenszáma 9.82B, és a teljes tokenszám 9885000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 432.18K.