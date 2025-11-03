Apillon (NCTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.04553041 Legalacsonyabb ár $ 0.00289909 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00%

Apillon (NCTR) valós idejű ár: $0.00378588. Az elmúlt 24 órában, a(z)NCTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NCTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04553041, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00289909 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NCTR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Apillon (NCTR) piaci információk

Piaci érték $ 156.47K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 567.88K Forgalomban lévő készlet 41.79M Teljes tokenszám 150,000,000.0

A(z) Apillon jelenlegi piaci plafonja $ 156.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NCTR keringésben lévő tokenszáma 41.79M, és a teljes tokenszám 150000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 567.88K.