A(z) élő Apillon ár ma 0.00378588 USD. Kövesd nyomon a(z) NCTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NCTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NCTR

NCTR árinformációk

Mi a(z) NCTR

NCTR fehér könyv

NCTR hivatalos webhely

NCTR tokenomikai adatai

NCTR árelőrejelzés

Apillon Logó

Apillon Ár (NCTR)

1 NCTR-USD élő ár:

$0.00378588
$0.00378588$0.00378588
0.00%1D
Apillon (NCTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:42 (UTC+8)

Apillon (NCTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04553041
$ 0.04553041$ 0.04553041

$ 0.00289909
$ 0.00289909$ 0.00289909

0.00%

0.00%

Apillon (NCTR) valós idejű ár: $0.00378588. Az elmúlt 24 órában, a(z)NCTR legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NCTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.04553041, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00289909 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NCTR változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Apillon (NCTR) piaci információk

$ 156.47K
$ 156.47K$ 156.47K

$ 567.88K
$ 567.88K$ 567.88K

41.79M
41.79M 41.79M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

A(z) Apillon jelenlegi piaci plafonja $ 156.47K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NCTR keringésben lévő tokenszáma 41.79M, és a teljes tokenszám 150000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 567.88K.

Apillon (NCTR) árelőzmények USD

A(z) ApillonUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Apillon USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005076690.
A(z) Apillon USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001741296.
A(z) Apillon USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ -0.0005076690-13.40%
60 nap$ +0.0001741296+4.60%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Apillon (NCTR)

Apillon is a comprehensive Web3 development platform designed for developers and businesses venturing into Web3. It simplifies blockchain development with an intuitive UI, seamless API integration and unified pricing, enabling simpler dapp creation.

With Apillon, developers can create a complex and fully-functional Web3-based product in just days, harnessing the services provided by different parachains but without the need to employ them individually and from scratch or to spend years mastering the technical knowledge. This way, they can focus more on the functionalities of their Web3 product than the underlying blockchain complexity and drastically shorten its go-to-market timeline.

With nearly 150k developers onboarded, Apillon is rapidly becoming the go-to platform in the Web3 ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Apillon (NCTR) Erőforrás

Apillon árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Apillon (NCTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Apillon (NCTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Apillon rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Apillon árelőrejelzését most!

NCTR helyi valutákra

Apillon (NCTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Apillon (NCTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NCTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Apillon (NCTR)

Mennyit ér ma a(z) Apillon (NCTR)?
A(z) élő NCTR ár a(z) USD esetében 0.00378588 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NCTR ára a(z) USD esetében?
A(z) NCTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00378588. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Apillon piaci plafonja?
A(z) NCTR piaci plafonja $ 156.47K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NCTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NCTR keringésben lévő tokenszáma 41.79M USD.
Mi volt a(z) NCTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NCTR mindenkori legmagasabb ára 0.04553041 USD.
Mi volt a(z) NCTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NCTR mindenkori legalacsonyabb ára 0.00289909 USD.
Mekkora a(z) NCTR kereskedési volumene?
A(z) NCTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NCTR ára emelkedni fog idén?
A(z) NCTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NCTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:42 (UTC+8)

Apillon (NCTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

