ApexToken (APX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00208163$ 0.00208163 $ 0.00208163 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.82% Árváltozás (1D) -2.62% Árváltozás (7D) -8.02% Árváltozás (7D) -8.02%

ApexToken (APX) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)APX legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APX valaha volt legmagasabb ára $ 0.00208163, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APX változása a következő volt: -0.82% az elmúlt órában, -2.62% az elmúlt 24 órában, és -8.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ApexToken (APX) piaci információk

Piaci érték $ 802.21K$ 802.21K $ 802.21K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 25.63M$ 25.63M $ 25.63M Forgalomban lévő készlet 938.51M 938.51M 938.51M Teljes tokenszám 29,988,612,184.921 29,988,612,184.921 29,988,612,184.921

A(z) ApexToken jelenlegi piaci plafonja $ 802.21K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APX keringésben lévő tokenszáma 938.51M, és a teljes tokenszám 29988612184.921. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 25.63M.