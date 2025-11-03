ApeStrategy (APESTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00261974 24h alacsony $ 0.00276832 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0246464 Legalacsonyabb ár $ 0.00205629 Árváltozás (1H) -0.80% Árváltozás (1D) -4.60% Árváltozás (7D) -34.05%

ApeStrategy (APESTR) valós idejű ár: $0.00262069. Az elmúlt 24 órában, a(z)APESTR legalacsonyabb ára $ 0.00261974, legmagasabb ára pedig $ 0.00276832 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) APESTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.0246464, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00205629 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) APESTR változása a következő volt: -0.80% az elmúlt órában, -4.60% az elmúlt 24 órában, és -34.05% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ApeStrategy (APESTR) piaci információk

Piaci érték $ 2.54M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.54M Forgalomban lévő készlet 970.14M Teljes tokenszám 970,140,698.6621549

A(z) ApeStrategy jelenlegi piaci plafonja $ 2.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) APESTR keringésben lévő tokenszáma 970.14M, és a teljes tokenszám 970140698.6621549. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54M.