A(z) élő ApeChainHOES ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HOES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ApeChainHOES ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) HOES USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) HOES ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: HOES

HOES árinformációk

Mi a(z) HOES

HOES hivatalos webhely

HOES tokenomikai adatai

HOES árelőrejelzés

ApeChainHOES Logó

ApeChainHOES Ár (HOES)

Nem listázott

1 HOES-USD élő ár:

--
----
-7.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ApeChainHOES (HOES) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:22 (UTC+8)

ApeChainHOES (HOES) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.47%

-7.33%

-15.42%

-15.42%

ApeChainHOES (HOES) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)HOES legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) HOES valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) HOES változása a következő volt: +1.47% az elmúlt órában, -7.33% az elmúlt 24 órában, és -15.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ApeChainHOES (HOES) piaci információk

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

--
----

$ 10.70K
$ 10.70K$ 10.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ApeChainHOES jelenlegi piaci plafonja $ 10.70K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) HOES keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.70K.

ApeChainHOES (HOES) árelőzmények USD

A(z) ApeChainHOESUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ApeChainHOES USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ApeChainHOES USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) ApeChainHOES USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-7.33%
30 nap$ 0-66.90%
60 nap$ 0-76.01%
90 nap$ 0--

Mi a(z) ApeChainHOES (HOES)

HOES (Honorary Onchain Essential Services) is a community dedicated to cultivating onchain culture across every major blockchain network. Symbolized by the traditional gardening hoe, HOES represents our mission of thoughtfully nurturing valuable cultural elements while pruning away "CRUFT"—the redundant and unproductive aspects that hinder growth. By fostering a "Culture of Collaboration" and empowering a vibrant community of innovative builders, HOES actively supports the development of essential Web3 tools irrespective of chain allegiance. The result is a thriving, chain‑agnostic ecosystem celebrated for its unique style, practical functionality, efficiency, and dynamic cultural evolution.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ApeChainHOES (HOES) Erőforrás

Hivatalos webhely

ApeChainHOES árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ApeChainHOES (HOES) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ApeChainHOES (HOES) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ApeChainHOES rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ApeChainHOES árelőrejelzését most!

HOES helyi valutákra

ApeChainHOES (HOES) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ApeChainHOES (HOES) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) HOES token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ApeChainHOES (HOES)

Mennyit ér ma a(z) ApeChainHOES (HOES)?
A(z) élő HOES ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) HOES ára a(z) USD esetében?
A(z) HOES jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ApeChainHOES piaci plafonja?
A(z) HOES piaci plafonja $ 10.70K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) HOES keringésben lévő tokenszáma?
A(z) HOES keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) HOES mindenkori legmagasabb ára?
A(z) HOES mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) HOES mindenkori legmagasabb ár?
A(z) HOES mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) HOES kereskedési volumene?
A(z) HOES élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) HOES ára emelkedni fog idén?
A(z) HOES a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) HOES árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:11:22 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

