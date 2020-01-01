AOK (AOK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) AOK (AOK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

AOK (AOK) tokennel kapcsolatos információk Try a new cryptocurrency. AOK is faster than Bitcoin and thinks about the environment by preventing excessive use of resources. AOK is trying to make up for the disadvantages of the value of the real money and make exchange of values easier for many people. Hivatalos webhely: https://aok.network/ Vásárolj most AOK tokent!

AOK (AOK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) AOK (AOK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.40K $ 8.40K $ 8.40K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.00K $ 42.00K $ 42.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.300956 $ 0.300956 $ 0.300956 Minden idők mélypontja: $ 0.0000020 $ 0.0000020 $ 0.0000020 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) AOK (AOK) áráról

AOK (AOK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) AOK (AOK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AOK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AOK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AOK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AOK token élő árfolyamát!

AOK árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AOK kapcsán? AOK-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AOK tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

