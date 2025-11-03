TőzsdeDEX+
A(z) élő Anzens USDA ár ma 1.029 USD. Kövesd nyomon a(z) USDA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) USDA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: USDA

USDA árinformációk

Mi a(z) USDA

USDA hivatalos webhely

USDA tokenomikai adatai

USDA árelőrejelzés

Anzens USDA Logó

Anzens USDA Ár (USDA)

Nem listázott

1 USDA-USD élő ár:

-1.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Anzens USDA (USDA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:21 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
24h alacsony
24h magas

-0.30%

-1.26%

-1.39%

-1.39%

Anzens USDA (USDA) valós idejű ár: $1.029. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDA legalacsonyabb ára $ 0.99322, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDA valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.529751 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDA változása a következő volt: -0.30% az elmúlt órában, -1.26% az elmúlt 24 órában, és -1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anzens USDA (USDA) piaci információk

--
----

A(z) Anzens USDA jelenlegi piaci plafonja $ 10.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 10.08M, és a teljes tokenszám 10081677.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.38M.

Anzens USDA (USDA) árelőzmények USD

A(z) Anzens USDAUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.013217516788802.
A(z) Anzens USDA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0405110097.
A(z) Anzens USDA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0351794520.
A(z) Anzens USDA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0347493696444818.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.013217516788802-1.26%
30 nap$ +0.0405110097+3.94%
60 nap$ +0.0351794520+3.42%
90 nap$ +0.0347493696444818+3.50%

Mi a(z) Anzens USDA (USDA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Anzens USDA (USDA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Anzens USDA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Anzens USDA (USDA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Anzens USDA (USDA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Anzens USDA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Anzens USDA árelőrejelzését most!

Anzens USDA (USDA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Anzens USDA (USDA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) USDA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Anzens USDA (USDA)

Mennyit ér ma a(z) Anzens USDA (USDA)?
A(z) élő USDA ár a(z) USD esetében 1.029 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) USDA ára a(z) USD esetében?
A(z) USDA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.029. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Anzens USDA piaci plafonja?
A(z) USDA piaci plafonja $ 10.38M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) USDA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 10.08M USD.
Mi volt a(z) USDA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) USDA mindenkori legmagasabb ára 1.11 USD.
Mi volt a(z) USDA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) USDA mindenkori legalacsonyabb ára 0.529751 USD.
Mekkora a(z) USDA kereskedési volumene?
A(z) USDA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) USDA ára emelkedni fog idén?
A(z) USDA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) USDA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:37:21 (UTC+8)

Anzens USDA (USDA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

