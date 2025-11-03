Anzens USDA (USDA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.99322 $ 0.99322 $ 0.99322 24h alacsony $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 24h magas 24h alacsony $ 0.99322$ 0.99322 $ 0.99322 24h magas $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Minden idők csúcspontja $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Legalacsonyabb ár $ 0.529751$ 0.529751 $ 0.529751 Árváltozás (1H) -0.30% Árváltozás (1D) -1.26% Árváltozás (7D) -1.39% Árváltozás (7D) -1.39%

Anzens USDA (USDA) valós idejű ár: $1.029. Az elmúlt 24 órában, a(z)USDA legalacsonyabb ára $ 0.99322, legmagasabb ára pedig $ 1.046 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) USDA valaha volt legmagasabb ára $ 1.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.529751 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) USDA változása a következő volt: -0.30% az elmúlt órában, -1.26% az elmúlt 24 órában, és -1.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Anzens USDA (USDA) piaci információk

Piaci érték $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 10.38M$ 10.38M $ 10.38M Forgalomban lévő készlet 10.08M 10.08M 10.08M Teljes tokenszám 10,081,677.0 10,081,677.0 10,081,677.0

A(z) Anzens USDA jelenlegi piaci plafonja $ 10.38M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) USDA keringésben lévő tokenszáma 10.08M, és a teljes tokenszám 10081677.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 10.38M.