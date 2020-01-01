Anzen USDz (USDZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Anzen USDz (USDZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Anzen USDz (USDZ) tokennel kapcsolatos információk USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan. Hivatalos webhely: https://anzen.finance/ Fehér könyv: https://docs.anzen.finance/ Vásárolj most USDZ tokent!

Anzen USDz (USDZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Anzen USDz (USDZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 118.95M $ 118.95M $ 118.95M Teljes tokenszám: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 120.49M $ 120.49M $ 120.49M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 118.95M $ 118.95M $ 118.95M Minden idők csúcspontja: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Minden idők mélypontja: $ 0.821209 $ 0.821209 $ 0.821209 Jelenlegi ár: $ 0.98697 $ 0.98697 $ 0.98697 További tudnivalók a(z) Anzen USDz (USDZ) áráról

Anzen USDz (USDZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Anzen USDz (USDZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USDZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USDZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDZ token élő árfolyamát!

USDZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDZ kapcsán? USDZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) USDZ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

